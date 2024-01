Non un interlocutorio giro di opinioni: «Il tavolo sardo di giovedì è stato determinante, non istruttorio, nell’assumere una decisione in piena autonomia e a larghissima maggioranza». Questa la posizione di Sardegna al Centro 20 Venti, che fa capo ad Antonello Peru e Stefano Tunis, sull’incontro di Palazzo Tirso che ha espresso, con i voti, la candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione per il centrodestra. Di diverso avviso il Psd’Az, che con il segretario Christian Solinas aspetta che si pronunci il tavolo nazionale.

I sardi sono maturi, secondo i centristi, «per scegliere da soli chi debba essere il candidato, senza imposizioni da nessuno e senza tener conto di ripartizioni che niente hanno a che vedere con la Sardegna. Quella di ieri», sostengono, «è stata una giornata per certi versi storica perché per la prima volta hanno deciso i sardi e ora niente e nessuno può modificare quella scelta che ormai deve essere considerata come ufficiale e definitiva».

