Christian Solinas terzultimo nella classifica di gradimento dei governatori. Il dato emerge dal Governance poll 2022 effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che misura il consenso di presidenti di Regione e sindaci.

Il governatore sardo ha un gradimento del 39,5%, in calo di 3,5 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Alle sue spalle solo Zingaretti (Lazio, centrosinistra) con il 37% e Toma (Molise, centrodestra) con il 35%.

Guida la classifica il veneto Luca Zaia con il 70%, tallonato da un altro leghista, il friulano Fedriga al 68%. Fedriga è quello che più ha visto aumentare il suo consenso nell’ultimo anno, +9%. Seguono Bonaccini con il 65%, Toti con il 61%, il calabrese Occhiuto e De Luca alla pari con il 58%.

Musumeci e Fontana sono al 50%, seguono via via Cirio, poi a pari merito Marsilio, Giani ed Emiliano, quindi Acquaroli, Tesei e Bardi, con il lucano che è un punto percentuale avanti a Christian Solinas.

I SINDACI

Male Paolo Truzzu, il cui consenso è in salita ma è molto basso. Il primo cittadino di Cagliari ha un gradimento del 45% (+3 rispetto a un anno fa) e si piazza al 73esimo posto, quintultimo tra i capoluoghi di provincia presi in considerazione.

Consensi in aumento anche per il sindaco di Sassari Nanni Campus, 53esimo con il 52% e un gradimento del 2% superiore rispetto a quello di un anno fa.

Va meglio Soddu, anche se la sua performance peggiora di 3 punti percentuali rispetto all’anno scorso: il sindaco di Nuoro si piazza 19esimo con il 56,5%.

Guida la classifica dei sindaci un altro veneto, il primo cittadino di Venezia Brugnaro con il 65% di gradimento. Seguono Fioravanti, giovane sindaco di Ascoli Piceno, con il 64%, quindi quattro sindaci di grandi città tutti di centrosinistra: il barese De Caro con il 62%, il milanese Sala con il 60%, il bolognese Lepore e il napoletano Manfredi con il 59,5.

NOTA METODOLOGICA

Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 ovviamente non rientrano nella classifica.

Le interviste sono state effettuate da Marzo a Giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età ed area di residenza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata