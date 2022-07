Meno di 24 ore al giorno clou per le sorti del governo Draghi e le trattative continuano, con il premier che prima vede il segretario del Pd Enrico Letta a Palazzo Chigi e poi sale al Quirinale.

Domani il primo esame con la fiducia sarà nell’Aula del Senato, dove i parlamentari 5 stelle esprimono l'ala dura e pura del Movimento, quella che vuole l'uscita dal governo.

Il centrodestra è sempre più nervoso al punto che Silvio Berlusconi lascia il suo rifugio in Sardegna e convoca un vertice a Villa Grande, dove il leader di Forza Italia alloggia a Roma. Da una riunione della Lega emerge "grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza. L'auspicio è garantire all'Italia soluzioni all'altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese".

Intanto secondo l'agenzia di rating Fitch "le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio italiano dopo una spaccatura nel suo governo di unità nazionale annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate". "Le implicazioni di breve termine per la politica economica e di bilancio dipendono dagli esiti politici – si legge in una nota - ma è probabile che le riforme strutturali e il risanamento di bilancio diventino più impegnativi".

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

Ore 13.20 – Draghi al Colle: “Consueto incontro in fase delicata”

L'incontro di questa mattina tra Sergio Mattarella e Mario Draghi rientra nelle consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come l'attuale, e all'indomani del viaggio in Algeria. Lo sottolineano fonti del Quirinale.

Ore 12 – Breton: “In Ue crisi complicate, serve continuità”

La crisi di governo in Italia "non è una buona notizia, abbiamo grande rispetto per il lavoro eccezionale portato avanti dal presidente del Consiglio Mario Draghi". Lo ha detto il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, rispondendo a una domanda sulla situazione politica italiana. "Per gestire le crisi che attraversiamo e in particolare quella energetica, serve continuità governativa e si spera che possa durare", ha detto. "La continuità è ciò di cui abbiamo bisogno, perché i momenti che abbiamo di fronte sono complicati e dovremo mostrare molta unità e solidarietà".

Ore 11.45 – Oggi vertice centrodestra di governo a Villa Grande

E' previsto un vertice del centrodestra di governo all'ora di pranzo a Villa Grande, dove il leader di FI Silvio Berlusconi alloggia a Roma.

Ore 11.30 – Draghi al Quirinale

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella.

Ore 10.45 – Letta a colloquio con Draghi

Il segretario del Pd Enrico Letta questa mattina è stato a Palazzo Chigi, a colloquio con il premier Mario Draghi.

Ore 10 – Fitch: “Senza Draghi risanamento bilancio più difficile”

"Le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio italiano dopo una spaccatura nel suo governo di unità nazionale annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate". Lo afferma l'agenzia di rating Fitch in una nota. "Le implicazioni di breve termine per la politica economica e di bilancio dipendono dagli esiti politici, ma è probabile che le riforme strutturali e il risanamento di bilancio diventino più impegnativi", aggiunge.

Ore 9.30 – Calenda: “Draghi non tratti, prendere o lasciare"

Mario Draghi deve andare avanti a governare, ma solo se saranno i partiti ad accettare le sue condizioni. Ad affermarlo in un'intervista al QN è il leader di Azione Carlo Calenda che dice di essere "tra quelli che vogliono fortemente che Mario Draghi guidi il Paese in uno dei momenti più drammatici della nostra storia. Ma non si può pretendere che Mario Draghi diventi il parafulmine delle irresponsabilità dei partiti". Ecco perché al premier "non gli si può chiedere, e non deve farlo, di rimanere a ogni costo e a prescindere". "Mario Draghi - sostiene il leader di Azione - deve andare in Parlamento e fare un discorso ultimativo dicendo con chiarezza come intende governare da qui alla fine della legislatura". In particolare, "deve spiegare che non tollererà più le richieste folli della Lega di uno scostamento di bilancio o di una contro-riforma delle pensioni. E che non accetterà più i no e i veti a infrastrutture, rigassificatori, termovalorizzatori dei grillini e della sinistra".

Ore 8.40 – Brunetta: “Un progetto rinnovato può convincere Draghi”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi può essere convinto a rimanere al suo posto da "una nuova prospettiva" condivisa con le forze politiche. "I partiti che si riconoscono nell'agenda Draghi-Mattarella - sostiene il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in un'intervista al Corriere della Sera - devono rinnovare una chiara e ferma responsabilità verso il Paese". Alla vigilia del voto di fiducia alle Camere, Brunetta sostiene che i partiti devono manifestare al premier "una fiducia non più solo emergenziale, ma squisitamente politica, per dare continuità e stabilità all'azione di governo". Secondo il ministro "i costi di urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici", aggiunge.

Ore 7.30 – Salvini: "Stimo Draghi ma così è difficile agire”

"Stimo Draghi, ma con un Parlamento così bloccato e litigioso, in mano a decine di cambiatori di partito per interesse personale, e con alcuni ministri di sinistra palesemente inadeguati, è difficile fare qualcosa di utile per gli italiani nei prossimi mesi. Aumento di stipendi e pensioni, Flat Tax e pace fiscale, autonomia e blocco dell'immigrazione clandestina, abolizione della Fornero e Quota41, ritorno al nucleare pulito e difesa della famiglia". È quanto è emerso, secondo quanto si apprende, nel corso di uno scambio di opinioni tra Matteo Salvini e alcuni parlamentari a margine dell'assemblea della Lega in corso alla Camera.

