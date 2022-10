Nella scelta dei sottosegretari, il criterio è stato quello del merito, quindi “individuare le persone migliori per determinati incarichi”. Lo ha spiegato Giorgia Meloni parlando di come siano stati selezioni i nomi tenendo conto della rappresentanza femminile e territoriale: “Non è stato facilissimo – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ma abbiamo fatto tutto in poche ore”.

E tra quei nomi non c’è neanche un sardo. Niente da fare per Salvatore Deidda (FdI), che era dato quasi per certo alla Difesa, per il quale si profila la presidenza della commissione Difesa. Fuori anche gli azzurri Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci: il secondo si è sfilato dalla gara volontariamente, il primo si era tirato indietro già alcuni giorni fa.

Nel governo, però, resta una rappresentanza sarda, e non da poco: è quella di Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ecco la lista completa dei sottosegretari nominati oggi.

Presidenza del Consiglio

Giovanbattista Fazzolari (attuazione del programma di Governo)

Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano (rapporti con il Parlamento)

Alessio Butti (innovazione tecnologica)

Alberto Barachini (informazione ed editoria)

Alessandro Morelli (coordinamento della politica economica)

Esteri e cooperazione internazionale

Edmondo Cirielli (Viceministro), Giorgio Silli, Maria Tripodi

Interno

Wanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco

Giustizia

Francesco Paolo Sisto (Viceministro), Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

Difesa

Matteo Perego, Isabella Rauti

Economia e finanze

Maurizio Leo (Viceministro), Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino

Imprese e made in Italy

Valentino Valentini (Viceministro), Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

Ambiente e sicurezza energetica

Vannia Gava (Viceministro), Claudio Barbaro

Agricoltura e sovranità alimentare

Luigi D'Eramo, Patrizio Giacomo La Pietra

Infrastrutture e mobilità sostenibili

Galeazzo Bignami (Viceministro), Edoardo Rixi (Viceministro), Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali

Maria Teresa Bellucci (Viceministro), Claudio Durigon

Istruzione e merito

Paola Frassinetti

Università e ricerca

Augusta Montaruli

Cultura

Lucia Borgonzoni, Gianmarco Mazzi, Vittorio Sgarbi

Salute

Marcello Gemmato

