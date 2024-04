Ultimo atto delle trattative per la formazione della Giunta. È in corso l'atteso vertice collegiale nella sede elettorale di via Sonnino in cui la presidente della Regione Alessandra Todde comunicherà alle forze di coalizione i nomi dei dodici assessori che giureranno domani.

La squadra dovrebbe essere così composta: vicepresidente della Regione con delega al Bilancio sarà Giuseppe Meloni (Pd), alla Sanità in quota M5S arriverà l'oncologo romano già sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, all'Ambiente sarà indicata Rosanna Laconi (Pd), all'Industria l'ex deputato Emanuele Cani (Pd), all'Agricoltura il consigliere Gianfranco Satta (Progressisti), al Lavoro la consigliera Desirè Manca (M5S), ai Lavori pubblici il consigliere Antonio Piu (Alleanza Verdi Sinistra), ai Trasporti l'ingegnera già assessora a Quartu Barbara Manca (quota presidente), a Enti locali e Urbanistica l'architetto Francesco Spanedda (quota presidente), alla Cultura Ilaria Portas (Sinistra Italiana), al Turismo Franco Cuccureddu (Orizzonte Comune), agli Affari generali Sabina Bullitta o Luisa Giua Marassi di Uniti per Alessandra Todde.

«Non vediamo l'ora di iniziare perché i sardi aspettano risposte», ha commentato Michele Ciusa (M5S) prima del vertice, «sanità , scuola e lavoro sono i temi prioritari da cui partire».

«Siamo soddisfatti dell'esito delle trattative», ha detto il segretario Dem in pole per la presidenza del Consiglio regionale Piero Comandini, «in ogni caso siamo interessati alla qualità del governo e non al numero degli assessori»

