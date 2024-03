Al via nella sede elettorale del Campo largo, in via Sonnino a Cagliari, il bilaterale Alessandra Todde - Pd, confronto chiave in vista della composizione della Giunta.

La presidente della Regione convocherà la prima seduta del Consiglio per il 9 aprile e conta di presentarsi con la squadra di Governo al completo. Al tavolo di oggi il Pd rivendica 4 assessorati, la vicepresidenza e la presidenza del Consiglio. Troppo per la governatrice che chiederà agli alleati di accontentarsi di tre caselle in Giunta.

Stamattina la presidente ha incontrato i rappresentanti di Sardegna futura, mentre per domani mattina ha già appuntamento con i Progressisti. Sempre domani dovrebbe essere in programma il bilaterale con l’Alleanza Verdi Sinistra che chiede un assessorato - i Lavori pubblici per Antonio Piu e la vicepresidenza della Regione.

L’ultimo confronto prima della sintesi dovrebbe essere quello con il M5S, partito della presidente a cui spettano due caselle.

