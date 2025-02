«Fare un paragone negativo citando uno specifico Stato è un gesto istituzionalmente grave, che ci costringe a dover porgere le scuse al Primo ministro del Sudan e al suo popolo». Così i capigruppo del centrodestra in una lettera inviata al ministro degli Esteri Antonio Tajani in seguito alle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi che, nel primo giorno della discussione in Consiglio regionale sul ddl che punta ai commissariamenti delle Asl, aveva paragonato il sistema sanitario regionale sardo a quello dello Stato africano (“cose che nemmeno in Sudan”). Ad Antonio Tajani, Paolo Truzzu, Angelo Cocciu, Umberto Ticca, Antonello Perù e Alessandro Sorgia, chiedono di trasmettere una lettera diretta ai rappresentanti istituzionali della Repubblica del Sudan.

In questa missiva, i capigruppo, oltre a manifestare le proprie scuse per le parole dell'assessore Bartolazzi, si augurano di «poter avviare una cooperazione e collaborazione sempre più stretta». «Inoltre - hanno aggiunto - queste parole hanno creato un forte senso di abbandono e sfiducia in tutta la classe medica e in tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano per garantire servizi sanitari a tutti i cittadini»

© Riproduzione riservata