Fumata nera in commissione Sanità. L’elezione del presidente è rinviata alla prossima seduta per la mancanza di un accordo in maggioranza sul nome del successore di Domenico Gallus, il consigliere passato dall’Udc al Psd’Az.

Gallus aveva perso la presidenza perché il capogruppo centrista, Gian Filippo Sechi, l’aveva spostato in commissione quarta poco prima che il consigliere di Paulilatino lasciasse il gruppo Udc. A stretto giro il capogruppo sardista l’aveva riportato in sesta, quando però era già decaduto. Ora Gallus punta a una rielezione che però si allontana. L’Udc, infatti, non ha nessuna intenzione di sostenerla.

NIEDDU – A margine della seduta odierna della commissione arrivano novità anche sul fronte dei vaccini: “Abbiamo chiesto alla struttura commissariale del generale Figliuolo che ci vengano ritirati i vaccini a vettore virale – cioè Astrazeneca e J&J – e ci vengano sostituiti con altrettante dosi di Pfizer e Moderna”, ha detto l’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

“La richiesta – ha spiegato - ci arriva direttamente dagli hub dove si registra un rifiuto costante di Astrazeneca e J&J da parte degli over 60”. Nel mese di agosto, ha concluso, “continueremo a mantenere gli stessi ritmi nella vaccinazione che ci porteranno entro metà o fine settembre a raggiungere l’immunità di gregge”.

