Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale pro tempore di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito convocato a Roma, che lo ha eletto all'unanimità. Il vicepremier sarà leader fino alla convocazione del prossimo Congresso, il voto è avvenuto per alzata di mano.

«Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti», ha detto il neo segretario.

L’obiettivo, ha aggiunto Tajani, è «offrire una casa ai moderati, una dimora dove chiunque possa sentirsi protagonista di battaglie politiche e discussioni, per garantire la stabilità del nostro paese e non solo la stabilità del governo».

Tajani aprendo i lavori ha anche letto il contenuto di una lettera che i figli di Berlusconi hanno inviato al Consiglio nazionale di FI: «Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro».

«La vicinanza della famiglia – ha sottolineato Tajani – ci incoraggia e ci mostra ancora una volta che FI è stata una delle più grandi realizzazioni di Berlusconi, come ripete sempre la figlia Marina».

(Unioneonline/L)

