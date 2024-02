Lavori in corso al congresso di Forza Italia, al Palazzo dei Congressi di Roma. La giornata è stata aperta con un omaggio a Silvio Berlusconi: trasmesso il video del suo ultimo intervento a un comizio, in piazza del Popolo, in occasione delle elezioni politiche del 2022.

L’esito della riunione nazionale degli azzurri è scontata: è prevista l'acclamazione di Antonio Tajani a segretario.

«Voglio cominciare da un dato: 110.000 adesioni per il 2023, un dato importante che testimonia la vitalità e la centralità del nostro partito» ha detto durante il suo intervebto Tullio Ferrante, responsabile del settore adesioni di Forza Italia e Sottosegretario al Mit. «Il segretario Tajani», ha proseguito, «attraverso una leadership saggia, autorevole e coinvolgente, ha preso le redini del partito e lo sta conducendo in un porto sicuro. Il

traguardo delle 110 mila adesioni e la celebrazione di oltre 120 congressi provinciali che ci hanno portato fin qui, ci restituiscono una fotografia gratificante del nostro presente. Siamo orgogliosi della nostra storia e guardiamo al futuro con speranza e fiducia», ha concluso.

«La Forza Italia che verrà dovrà appoggiarsi sulle gambe forti delle regole non aggiustate per qualcuno, perché tutti possano avere le stesse possibilità. La Forza Italia che verrà dovrà essere ispirata all'azione del presidente Berlusconi, capace di ascoltare tutti e poi di fare sintesi. Forza Italia non è mai stata il partito di un capo, ma di un uomo e mai di un uomo solo, che ha saputo sempre costruire insieme agli altri. Dobbiamo rendere Forza Italia un partito competitivo, guardando alla competizione come la più alta forma di collaborazione»: questa invece la sintesi dell’intervento della vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata