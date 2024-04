Ieri ad Alghero giornata di lavoro presso la sede di Forza Italia dove si è fatto un check degli impianti sportivi in città. Strutture spesso da riqualificare o valorizzare.

«Forza Italia ha ben presente il valore dell’attività sportiva come importante strumento di inclusione e coesione sociale ma anche come una delle forme di promozione più efficaci del territorio e vuole essere al fianco delle numerose società e associazioni sportive della città», spiegano in una nota i sostenitori della candidatura a sindaco di Marco Tedde.

