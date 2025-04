Via libera dell’Aula (34 sì e 21 no) al programma regionale di sviluppo 2024-2029. Si tratta dello strumento principale per la programmazione finanziaria ed economica regionale nel periodo dell’intera legislatura iniziata un anno fa, con lo scopo di definire le strategie di azione e coordinamento dei progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico.

«Il metodo utilizzato è di rottura rispetto alle consuetudini passate, abbiamo ribaltato il consueto modo di pensare», ha detto in Aula la presidente della Regione Alessandra Todde, «prima sono stati individuati gli obiettivi, poi si è passati allo studio dei modi migliori per raggiungerli concretamente. Un cambiamento epocale rispetto al passato, quando il Prs veniva considerato un provvedimento ancillare, come ancillare è stato considerato ogni genere di programmazione regionale, coi risultati che sono sotto gli occhi di tutti». Un passaggio della presidente sulla Finanziaria, da questo pomeriggio in discussione con quattro mesi di ritardo: «È vero, siamo in ritardo, ma abbiamo già fatto due variazioni liberando ben 800 milioni».

Alle 15 è in programma un vertice di maggioranza sulla manovra, alle 16.30 la conferenza dei capigruppo, per le 17 è riconvocata l’Aula per la discussione generale sulla legge di bilancio.

