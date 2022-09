"È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli”. Con queste parole Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia, ha preso posizione contro il celebre cartone animato inglese per bambini, trasmesso anche in Italia, i cui autori hanno deciso creare un nuovo personaggio che ha come genitori due donne.

Mollicone ha anche chiesto alla Rai “che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l'episodio in questione su nessun canale o piattaforma web".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’associazione Pro Vita Famiglia onlus che ha lanciato una petizione online per intimare anch'essa alla Rai di non trasmettere "cartoni gay per bambini".

Richieste che hanno suscitato reazioni anche nel centrosinistra. Ironico il deputato Pd Alessandro Zan, promotore della legge contro l’omotransfobia, secondo cui "un nuovo nemico assedia la nazione: Peppa Pig".

Che "le famiglie arcobaleno esistano, e che gli si debbano essere riconosciuti tutti i diritti", avverte invece Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi-Sinistra, la destra se ne deve fare una ragione dicendosi pronto a suggerire "a Meloni di eliminare Qui Quo Qua, i tre nipotini che crescono con Paperino. Oppure Masha, che cresce addirittura con Orso".

Infine Enrico Letta, che sui social ha chiesto polemicamente, rivolto a Giorgia Meloni: "Ma quindi Peppa Pig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti?".

Nella querelle ha detto la sua anche la stessa Meloni: "Peppa Pig è un cartone che guardano

mediamente bambini di tre anni. Sono materie che dovrebbero maneggiare le famiglie. Questo ho sempre pensato e questo continuo a pensare. Altrimenti si rischia di voler per forza imporre concetti che è un po' presto per metabolizzare. Non ci sono le famose fobie che qualcuno ritiene".

