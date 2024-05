Tappa a Porto Torres per Angela Maria Quaquero, psicologa cagliaritana classe 1953, unica candidata sarda alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno. Già presidente della provincia di Cagliari dal 2011 al 2013, è stata scelta dal Pd per tentare la difficile elezione a Strasburgo, attraverso un tour che tocca anche il nord ovest della Sardegna.

Ad accoglierla presso il Museo del porto, il segretario cittadino dem, Antonello Cabitta, la vicesindaca Simona Fois e l’ex sindaco Luciano Mura, oltre ad alcuni rappresentanti del Partito democratico.

«Siamo qui a parlare di Europa, perché è lì che ogni argomento viene trattato, perché da lì provengono i principali finanziamenti», sostiene la candidata Quaquero, «invece ancora la concepiamo come distante. Gli stessi giovani che girano l’Europa per motivi di studio non votano alle europee. E quando gli indennizzi per i pescatori non arrivano ormai da tre anni, questo fa sì che l’Europa venga concepita come matrigna».

Per la candidata democratica «molto spesso le risorse non vengono catalizzate nell’Isola perché da parte della Regione Sardegna non vi è la cultura dell’accompagnamento alla gestione e alla programmazione delle spesa dei fondi europei. Fino ad ora la Regione ha fatto da tappo, anche attraverso gli uffici regionali, un elemento di freno che è necessario superare».

Capolista nella circoscrizione delle isole è la segretaria nazionale dem Elly Schlein. Gli altri candidati sono: Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo e Peppino Lupo.

