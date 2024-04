Salgono a 12 i candidati sardi nel conto alla rovescia verso la chiusura delle liste per le Europee. La consegna è prevista nelle cancellerie dei tribunali entro le 16 di domani.

Forza Italia e il polo moderato hanno deciso di raddoppiare con l’ex sindaca di Lula Maddalena Calia, che affianca Michele Cossa, mentre Azione punterà su Nicola Trudu, manager ed esperto di analisi dei dati. E a questo punto non è escluso che anche Italia Viva possa indicare una casella sarda.

GLI ALTRI CANDIDATI – Per Fdi il candidato sardo nel collegio Sardegna-Sicilia sarà il deputato Salvatore Deidda, per la Lega in corsa è l'ex parlamentare nuorese Lina Lunesu.

Il M5s punta sui già annunciati Cinzia Pilo, in ticket con il siciliano Giuseppe Antoci, e Matteo Porcu, espresso dal voto online, mentre Avs ha scelto Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi. La candidata in quota Sinistra italiana è Ilaria Salis, l'insegnante detenuta in Ungheria, di origini sarde. Il Pd aveva già ufficializzato la scelta della psicologa Angela Quaquero.

Già in campo anche Gianni Fresu, ex segretario regionale di Rifondazione comunista, con il movimento di Michele Santoro "Pace, terra, dignità" e la coordinatrice regionale del Popolo della famiglia, Barbara Figus con Libertà, il cartello elettorale di Cateno De Luca.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata