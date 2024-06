Gli elettori europei vanno oggi alle urne in 20 Paesi - incluse la Francia e la Germania, oltre all'Italia - nell'ultimo giorno della maratona per le europee iniziata in Estonia il 3 giugno.

Hanno diritto al voto oltre 400 milioni di persone, che rende questa tornata elettorale il secondo scrutinio democratico più grande al mondo dopo l'India.

In Austria si vota dalle 7:00 alle 17:00; in Belgio e Lussemburgo dalle 8:00 alle 14:00 (e fino alle 16:00 in Belgio se si opta per il voto elettronico); in Bulgaria (dove oggi si vota anche per le politiche) dalle 7:00 alle 20:00; in Croazia, Grecia e Slovenia dalle 7:00 alle 19:00; a Cipro dalle 7:00 alle 18:00; in Estonia, Finlandia, Spagna, Svezia e Danimarca dalle 9:00 alle 20:00, in Francia e Germania dalle 8:00 alle 18:00, in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00, in Italia dalle 7:00 alle 23:00, in Lituania e Portogallo dalle 8:00 alle 20:00, in Polonia dalle 7:00 alle 21:00 e in Romania dalle 7:00 alle 22:00 (ma se si arriva alle urne prima della chiusura si può votare fino alle 23:59).

(Unioneonline/s.s.)

