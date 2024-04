A poche settimane dal voto per le Europee dell’8 e 9 giugno, Elly Schlein – capolista del Pd alle elezioni nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna – rinuncia a inserire il suo nome nel simbolo.

Lo ha detto in una diretta Instagram: «È stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno».

La segretaria Pd si candida «perché è una sfida cruciale». «Voglio dare una mano anche io, ci sarò, candidata, e mi candido a portare insieme più in alto possibile il Pd – ha detto – La famiglia socialista è l'unico argine all'avanzata delle destre. Abbiamo bisogno che tutti noi ci mettiamo in corsa, ho la speranza di dare una mano a eleggere più possibile di queste persone. Avremo bisogno di tutto il vostro supporto perché se insieme vinceremo l'alternativa c'è già e c'è da domani. C'è tanta voglia di cambiamento e di accendere una speranza».

Unica candidata sarda su sei nomi (per il momento, dato che le liste sono state completate per tre quarti circa e c’è tempo fino al primo maggio per presentarle) è Angela Quaquero, cagliaritana classe 1953, ex presidente della Provincia dal 2011 al 2013.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata