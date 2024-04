Elly Schlein sarà capolista del Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna.

La segretaria dem lo ha comunicato stamani nel corso della direzione nazionale del Pd. Unica candidata sarda su sei nomi (per il momento, dato che le liste sono state completate per tre quarti circa e c’è tempo fino al primo maggio per presentarle) è Angela Quaquero, cagliaritana classe 1953, ex presidente della Provincia dal 2011 al 2013.

Questa la lista del Pd nella circoscrizione Isole: Elly Schlein, Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Angela Quaquero, Peppino Lupo.

I capilista delle altre circoscrizioni: Cecilia Strada capolista nel Nord ovest, Stefano Bonaccini nel Nord est, Elly Schlein anche nel Centro e Lucia Annunziata nel Sud.

«Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese», ha detto Elly Schlein. Le nostre, ha aggiunto, «sono liste bellissime e molto molto forti. La posta in gioco ci chiama tutti a metterci in moto per fare una campagna strada per strada».

Schlein in caso di elezione non andrà a Bruxelles e resterà in Parlamento, ha precisato: «Spero di eleggere tutta la squadra per lavorare in Europa, mentre io sarò qua nel confronto quotidiano da segretaria, in Parlamento, con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata