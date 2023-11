Mancano tre mesi alle elezioni regionali e il centrodestra è ancora alla ricerca del candidato alla presidenza. Tre i prossimi passi: la definizione del programma, dei confini della coalizione e, infine, la sintesi.

Ieri a Nuoro Paolo Truzzu ha lanciato un richiamo: «L'unità è fondamentale, ma l'onere di costruire la coalizione spetta a noi di Fratelli d'Italia».

Uno scossone al centrodestra che è arrivato dalla sala convegni dell’Eurohotel. Il sindaco di Cagliari non ha nascosto la sua voglia di guidare la Regione, di mettersi in gioco. Una nuova insidia per il governatore uscente Christian Solinas, tutto sommato rinfrancato dopo la sua partecipazione al tavolo di coalizione di venerdì a Cagliari, convocato proprio da Fratelli d'Italia. E se appena due giorni fa Solinas faceva capire di sentirsi ancora in corsa per la guida della Regione, dalla Barbagia Truzzu ha ribadito la posizione sua e del suo partito. Con motivazioni dettagliate: «L'onere e la responsabilità di guidare l'Isola spetta a noi, non ad altri. Perché anche se non avessimo il candidato, e non ci voglio credere, saremo il partito del centrodestra con il maggior numero di consiglieri regionali».

Ora quindi resta da capire se torna in gioco la sua contrapposizione a Solinas nell'orizzonte della designazione.

