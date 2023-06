Sono giornate frenetiche e di grande lavoro per i sindaci neoletti. Compito ovviamente molto più facile per quelli riconfermati che conoscono già bene la macchina comunale, mentre i nuovi iniziano a prendere confidenza con il ruolo attraverso i primi adempimenti come ad esempio gli incontri con i dipendenti e la definizione del calendario dei primi importanti compiti del nuovo mandato amministrativo.

Alcuni hanno già nominato la Giunta, altri lo faranno dopo aver riunito i gruppi consiliari espressione del voto popolare.

Chi ha subito premuto il piede sull’ accelleratore è stato il sindaco di Modolo Giovanni Maria Milia che ha convocato il Consiglio per domenica 4 giugno alle 12. In quella occasione comunicherà anche le competenze ai componenti della Giunta, concordata prima delle elezioni con il sindaco uscente Omar Hassan, vice sindaco ed assessori Manuela Calaresu e Mauro Sias.

Partenza sprint anche per il giovane sindaco di Simala Gianmarco Atzei, che ha già convocato il primo Consiglio comunale per lunedì 5 giugno. A poche ore dal voto aveva già ufficializzato invece la nuova Giunta. Vice sindaco è Raffaele Diana che si occuperà di lavori pubblici e ambiente mentre assessore ai servizi sociali, sport, cultura e spettacolo, sarà Valeria Pala. Il sindaco uscente Giorgio Scanu è invece il capogruppo della maggioranza.

Passo spedito anche da parte della sindaca di Nughedu Vanessa Corda che ha già convocato la riunione di insediamento della nuova assemblea civica per venerdì 9 giugno alle 18. Ieri mattina ha intanto firmati ieri i decreti con la nomina della sua squadra. Ad affiancarla come vice sindaco sarà Andrea Atzeni, che si occuperà di associazionismo e politiche giovanili. Gli altri due assessori sono Marianna Tatti, alla quale sono state affidate le deleghe Servizi sociali e Istruzione, mentre Giuseppe Loi si occuperà di risorse agricole, beni ambientali e politiche forestali. Il sindaco avrà in capo invece le pesanti deleghe al bilancio e lavori pubblici.

Nel Guilcier, ancora nulla di definito. «Stiamo ragionando sulla data del 9 giugno per la riunione di insediamento - afferma il neo sindaco di Soddì Francesco Mascia - ma ancora non è confermato. Per la composizione della Giunta – aggiunge – decideremo insieme al gruppo consiliare».

Stessa situazione nella vicina Boroneddu. «Data della prima riunione del Consiglio e formazione della Giunta – sottolinea il primo cittadino Angelo Mele – sono i primi adempimenti ai quali sto lavorando».

A Narbolia il riconfermato sindaco Gian Giuseppe Vargiu evidenzia che «sulla Giunta mi confronterò con gli eletti, il Consiglio potrebbe essere l’8 o il 15 giugno».

© Riproduzione riservata