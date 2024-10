Regionali, urne chiuse in Liguria.

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, è in leggero vantaggio il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%.

Anche stando al primo instant poll Swg, diffuso da La7, è in testa ma di poco Bucci con una forchetta tra il 46% e il 50% mentre Orlando è tra il 45% e il 49%.

L’affluenza è pesantemente in calo: secondo i primi dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 ha votato il 46,06% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,50% della precedente elezione del 2020. Al momento sono pervenuti i dati di quasi il 50% delle sezioni (748 su 1.785).

(Unioneonline)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata