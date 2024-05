Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Vincenzo Bodano contro il comune di Cagliari, commissione territoriale circondariale, ufficio elettorale dopo l’esclusione della sua lista “Movimento Civico Cagliari” a sostegno della candidata sindaco di centrodestra Alessandra Zedda e dei candidati alla carica di consiglieri comunali alle elezioni dell’8 e 9 giugno.

La commissione elettorale aveva deciso di non ammettere la lista per due motivi: «Perché contenente un numero di candidati inferiore al numero minimo di 23 prescritto dall’art. 73 del d.lgs. 267/2000, causa la mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di uno dei 23 candidati indicati», e in secondo luogo «perché accompagnata da una dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta da n. 283 elettori, di cui solo n. 225 iscritti nelle liste nel Comune di Cagliari».

Bodano, rappresentato dall’avvocata Rosaria Tarantini, chiedeva la riammissione della lista alla corsa elettorale. Il Tar ha invece confermato la decisione della commissione.

