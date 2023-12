Entrata in Consiglio regionale in quota Lega a novembre del 2022 al posto di Dario Giagoni, eletto in Parlamento, aveva subito aderito a Fratelli d’Italia abbandonando il Carroccio. Ora Annalisa Manca lascia anche il partito di Giorgia Meloni e passa con i Riformatori.

Ad annunciare il cambio la stessa onorevole, con un passato di coordinatrice della Lega in Gallura:

«Aderendo ai Riformatori», spiega in una nota, «sono certa di trovare il dialogo ed il confronto con il territorio che sono per me elementi imprescindibili legati al buon governo e alla buona politica. Alla base della mia scelta», aggiunge, «anche la ricerca di quel “gioco di squadra” basato su programmi politici e ideali comuni che da sempre mi appartengono e che riconosco nei Riformatori. Programmi che parlano di Sardegna e di Gallura, mai distanti dai territori, incentrati sempre sulle esigenze dei cittadini sardi e delle Comunità».

(Unioneonline/E.Fr.)

