Una notizia rimbalzata su tutte le testate nazionali dalle prime ore di questa mattina, ma che è stata smentita: Rosa Russo Iervolino, 86 anni, per oltre vent’anni in parlamento e prima donna al Viminale, non è morta come in molti hanno affermato, ma è “serena e in salute”.

La smentita è arrivata dai familiari dell’ex sindaco di Napoli, che in una dichiarazione rilasciata all’Ansa parlano di notizia “assolutamente infondata".

"È a casa, serena e in salute", spiegano.

Come la notizia abbia potuto diffondersi resta, al momento, un giallo.

