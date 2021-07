"Vedere la Sardegna devastata dalle fiamme fa male al cuore. Sono vicina alle famiglie colpite da questo terribile disastro e ringrazio chi si sta prodigando senza sosta per spegnere gli incendi". Questo il messaggio rivolto all’Isola in ginocchio per gli incendi da Elisabetta Casellati, presidente del Senato.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Camera, Roberto Fico, che parla di “tragedia ambientale con migliaia di ettari in fumo a causa degli incendi. La protezione civile – aggiunge – e tutte le autorità sono al lavoro per spegnere i roghi ed è stato attivato il meccanismo europeo di supporto. La mia piena vicinanza alla popolazione sarda”.

Anche da Palazzo Chigi trapelano parole di vicinanza da parte del premier Mario Draghi, che esprime “la propria piena solidarietà a tutta la popolazione colpita e il sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso”.

Ma sono tante le dediche e le parole di solidarietà rivolte dagli esponenti del mondo politico e istituzionale nazionale alla Sardegna colpita al cuore dalle fiamme.

"Forza Sardegna!”, ha postato sui social, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, annunciando l’arrivo in supporto alla flotta regionale di alcuni Canadair dalla Francia.

"Le immagini che vengono dalla Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegetazione distrutti. Un vero inferno. Il mio pensiero e la mia vicinanza alla popolazione colpita e ai tanti volontari impegnati a domare i roghi", ha commentato invece l’ex premier Giuseppe Conte.

Solidarietà anche dall’ex ministro degli Esteri Matteo Salvini, che attraverso il referente della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi a sostegno di Comuni colpiti dall’emergenza.

Vicinanza all’Isola è stata espressa anche dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: "In Sardegna continuano a divampare gli incendi. Centinaia di evacuati e danni incalcolabili. Siamo vicini al popolo sardo e chiediamo al governo di concentrare le attenzioni di tutta la Protezione Civile nazionale sui territori colpiti. C'è bisogno di aiuti immediati", le sue parole.

E poi il ministro Elena Bonetti: "Un dolore le immagini dalla Sardegna, l'Oristanese divorato dalle fiamme, le famiglie sfollate. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a quanti in queste ore lavorano senza sosta per fermare gli incendi. Tutta l'Italia ha il cuore in Sardegna, e quelle famiglie non saranno lasciate sole".

"Da molte ore i soccorritori cercano di domare le fiamme che stanno divorando migliaia di ettari di territorio in Sardegna, mettendo in pericolo cittadini, molte attività e il patrimonio ambientale. Un terribile disastro. La nostra vicinanza a tutte le comunità colpite", dice invece Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd. E anche il segretario dem Enrico Letta parla di “notizie terribili”, esprimendo il suo supporto alla popolazione dell’isola e alle squadre impegnate sul campo per domare le fiamme.

Messaggi di vicinanza non solo dalla politica, ma anche dal mondo sportivo, che si stringe alla Sardegna. A cominciare dal Cagliari Calcio, che ha diffuso un post sui social, dove si legge: "Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lottare incessantemente contro il fuoco. Saremo più forti, ci rialzeremo: non mollare, Sardegna".

(Unioneonline/l.f.)

