Ciò che sembrava solo un’ipotesi, ancorata al ripescaggio, ora è realtà.

Dopo 35 anni, Umberto Bossi lascia il Parlamento.

Lo storico fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove però il partito non ha ottenuto alcun seggio alle elezioni di domenica scorsa.

Il Senatur – come è soprannominato -, 81 anni, è attualmente presidente a vita della Lega. In passato è stato anche ministro delle Riforme per il Federalismo. Secondo l’attuale segretario, Matteo Salvini, gli spetterebbe la nomina di senatore a vita: “Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente - ha assicurato - questa proposta con l’appoggio di tantissimi italiani”.

