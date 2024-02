Disabilità e inclusione. Questi alcuni dei temi al centro dell’incontro in programma per domani tra l’Anmic e il ministro Locatelli che incontrerà l’associazione nella sede in via XXIX Novembre 51 a Cagliari.

Un’occasione importante per fare il punto sugli aspetti più importanti del percorso indirizzato a garantire l’inclusione a ogni livello delle persone con disabilità, consentendo l’esercizio dei diritti fondamentali, senza discriminazioni di alcun tipo. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Ente del Terzo Settore che tutela e rappresentanza le persone con disabilità, i loro familiari e caregiver, opera in Sardegna attraverso le sue 9 sedi territoriali, offrendo ogni anno a circa 50 mila il supporto necessario nelle piccole e grandi difficoltà di ogni giorno.

Un impegno costante per garantire a tutti le condizioni di piena partecipazione alla vita delle comunità. Dal 1956, l'impegno dell’Anmic è quello di garantire a ogni persona con disabilità l’accesso ai servizi e alle risorse che gli spettano, e che sono necessarie per condurre una vita dignitosa.

Tra gli obiettivi dell’incontro la promozione dell'inclusione, l’importanza delle attività socializzanti, la difesa dei diritti fondamentali e il rafforzamento dei legami tra istituzioni e organizzazioni della società civile al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata