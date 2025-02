Tutto come da programma. Oggi la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale ha preso atto della comunicazione dell’avvenuta impugnazione da parte della presidente della Regione dell’ordinanza del Collegio elettorale di garanzia. Ora, ha spiegato al termine della seduta il presidente Giuseppe Frau, «la Giunta sospende i propri lavori, e riferiremo all’Aula dell’avvenuta impugnazione e dell’attesa che il provvedimento dell’autorità giudiziaria diventi definitivo».

Video di Stefano Fioretti

Insomma, l'organismo deputato a valutare i casi di incompatibilità o ineleggibilità si ferma in attesa del pronunciamento finale. Non è da escludere, tuttavia, che la Giunta si riunisca anche a ridosso della prima udienza del tribunale calendarizzata il 20 marzo per decidere sulla richiesta di sospensiva cautelare.

Toni diversi, ma uguale conclusione, da parte del vicepresidente dell’organismo Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti): «Oggi in Giunta abbiamo deciso di mantenere un profilo istituzionale più congruo di quello tenuto ieri dalla presidente nelle sue dichiarazioni, quindi quello di rispettare le prassi consiliari».

WEB TUNIS GIUNTA ELEZIONI.mpg

Tradotto: «Bisogna attendere la definitività dell’atto per procedere alla decadenza della presidente Todde». Tunis parla di profilo non congruo perché «ieri la presidente altro non ha fatto che tratteggiare l’ipotesi di un complotto contro il voto popolare. Ma noi non facciamo parte di nessun complotto, e siccome riteniamo che tutto debba essere ricondotto a un profilo più adatto di rapporto tra i poteri dello Stato, evitiamo di entrare in quest’ordine di polemiche».

