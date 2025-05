«Non si può nemmeno ipotizzare di negare le cure ai malati oncologici over 80. La longevità è una conquista, non un peso da tagliare». Con queste parole, Umberto Ticca, esponente dei Riformatori sardi, si unisce al coro di critiche che sta investendo l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, dopo alcune dichiarazioni controverse rilasciate durante un convegno sul sistema sanitario.

Ticca si dice «in totale disaccordo» con l’idea, anche solo ventilata, di introdurre criteri anagrafici per accedere a farmaci salvavita: «Fortunatamente l’aspettativa di vita è aumentata, e con essa la popolazione anziana. È un risultato sociale da difendere, non da smantellare», ha dichiarato.

Il consigliere anticipa anche l’imminente presentazione di una proposta di legge regionale che punta tutto sulla prevenzione: «Il tema della sostenibilità in sanità è reale, ma si affronta investendo sulla diagnosi precoce e sulla promozione di stili di vita sani. Come Riformatori vogliamo rafforzare la prevenzione oncologica in Sardegna. L’obiettivo non è decidere chi curare, ma evitare che le persone si ammalino».

L’intervento di Ticca si inserisce in un clima politico già infuocato. Le parole di Bartolazzi hanno provocato reazioni accese anche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, che lo hanno accusato di voler «contabilizzare la salute« e di agire secondo una «logica da accabbadora».

