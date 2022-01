Mancano pochi giorni all’inizio delle danze per il Quirinale, l’elezione che più di tutte misura le condizioni di salute della politica tra giochi di forza, congiure e rese dei conti.

La prima chiama per i 1009 cosiddetti "grandi elettori” (630 deputati, 315 senatori, 58 delegati regionali e 6 senatori a vita) è stata fissata per il 24 gennaio: si procederà alla Camera con una votazione (segreta) al giorno e non due come di consueto al mattino e al pomeriggio. Per i primi tre voti sarà necessaria la maggioranza dei due terzi (in questo caso 673), a partire dalla quarta basta la maggioranza assoluta (505). Salvo particolari stravolgimenti, dunque, il nome del successore di Sergio Mattarella sul colle più alto di Roma arriverà tra il 24 e il 27 gennaio.

L’impresa del voto alla prima chiama finora è stata compiuta solo da Francesco Cossiga nel 1985 e da Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. E stavolta? C’è un nome che potrebbe ottenere una larga e trasversale maggioranza, ed è quello dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma è difficile che la partita possa chiudersi già lunedì, più probabile che si converga sul nome del premier successivamente. Quel che è certo è che con (circa) 463 voti del centrosinistra e (circa) 452 voti del centrodestra, al netto dei franchi tiratori, nessuno è in grado di fare da solo. Decisivi saranno quindi gli altri 94 grandi elettori provenienti dal gruppo Misto (tante teste e nessuna regia) o non iscritti ad alcuna componente.

Ecco quali sono le posizioni dei partiti, più o meno esplicitate finora.

CENTRODESTRA – Matteo Salvini e Giorgia Meloni prendono tempo mentre il presidente di Forza Italia e padre del centrodestra Silvio Berlusconi, protagonista della cosiddetta “operazione scoiattolo” per raccattare i voti a suo favore, non si arrende. Non ancora almeno, nonostante Vittorio Sgarbi lo abbia definito “triste” e in procinto di pensare a “una via d’uscita onorevole”. Nelle prossime ore l’ex Cav dirà se vuole andare fino in fondo oppure no: i suoi voti per il momento sfiorerebbero i 500, una cifra che però non gli garantisce alcuna certezza neanche dalla quarta chiama. Per Salvini comunque l’obiettivo è arrivare a lunedì con un nome solo per tutte le tre forze: se non sarà Berlusconi, sarà qualcuno che mette tutti d’accordo. Su Mario Draghi non ci sono veti particolari, ma il trasloco dell’attuale premier al Colle sarebbe un bel problema per il governo. Anche tra le forze di centrodestra, con Meloni che spingerebbe per tornare alle urne e gli altri che invece voglio arrivare alla fine della legislatura nel 2023.

CENTROSINISTRA E M5S – Il centrosinistra e il Movimento Cinquestelle lavorano (relativamente) insieme. Per il momento un nome condiviso non c’è. C’è il no a Berlusconi, ma se l’ex premier dovesse alla fine decidere di non presentarsi si affaccerebbe un nuovo problema. Quello di dire di no ad altri nomi che circolano nel centrodestra, come l’attuale presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati o l’ex ministro dell’Istruzione Letizia Moratti. Il nome di Draghi piace molto a Enrico Letta e ad alcune correnti, come Base riformista di Lorenzo Guerini, composta dagli ex renziani. Non piace affatto al numero uno dei Cinquestelle Giuseppe Conte e neanche a Roberto Speranza, capofila di Liberi e uguali, che oggi hanno incontrato Letta. Sono più o meno apertamente del partito di Draghi invece Luigi Di Maio e Matteo Renzi. La strategia comunque per ora resta quella di aspettare la prossima mossa del centrodestra.

