Comincia con due proposte di legge nel primo giorno della Legislatura il mandato del deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci: una sulla continuità territoriale e l'altra sulla zona franca della Sardegna.

"La nostra isola - ha dichiarato il parlamentare azzurro all'ingresso di Montecitorio - non chiede misure assistenziali. Siamo un popolo operoso che chiede solo di poter lavorare, fare impresa, mettere su famiglia a pari condizioni con i concittadini italiani ed europei. Per questo occorre una continuità territoriale aerea e marittima che funzionino, una fiscalità di vantaggio che renda la nostra isola terra fertile per l'economia e misure che restituiscano slancio alle imprese".

"Perché il reddito vero è quello del lavoro, quello che dà la dignità di aver un percorso di vita e perché sono le imprese - ha concluso Cappellacci - la fonte delle opportunità".

