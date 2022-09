Garantire il diritto alla mobilità dei sardi e ridurre il gap infrastrutturale che separa l’Isola dal resto d’Italia. “E’ inconcepibile che non ci sia un chilometro di rete ferroviaria elettrificata e che Nuoro sia l’unico capoluogo italiano in cui non arriva il treno”, dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intervistato dall’Unione Sarda.

Il reddito di cittadinanza? “È fondamentale. Due percettori su tre non sono nelle condizioni di lavorare, del restante terzo la metà lavora ma ricorre al reddito per integrare stipendi troppo bassi”.

La campagna elettorale è all’ultimo giro di boa, mentre la Sardegna è alle prese con l’inflazione e i rincari dell’energia elettrica: “Per il caro bollette e l’aumento del costo della vita si sta facendo ancora troppo poco, i 14 miliardi del decreto Aiuti ter sono insufficienti. O si interviene con risorse massicce, oppure la crisi rischia di aggravarsi ulteriormente”.

L’intervista completa su L'Unione Sarda domani in edicola.

© Riproduzione riservata