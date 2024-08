Via libera del Consiglio regionale (28 sì, 14 no) all’assestamento di bilancio da oltre 300 milioni. Si tratta del primo intervento finanziario di questa legislatura. Ma già a ottobre dovrebbe approdare in Aula una seconda variazione da mezzo miliardo, comunque dopo il giudizio di parifica della Corte dei Conti. Agricoltura, trasporti, sanità e personale sono le voci di spesa più importanti. Per fronteggiare la siccità sono stanziati circa quindici milioni (30 in tutto per l’agricoltura).

Sul fronte trasporti la misura più importante è quella da 30 milioni per partecipazioni strategiche della Regione nel sistema dei trasporti aeroportuali. Sanità: 5,4 milioni ai privati accreditati per l’abbattimento delle liste d’attesa. Sul tema del personale, ha fatto discutere l’emendamento di Fausto Piga (FdI) per l’abrogazione della legge sugli staff, provvedimento licenziato nella scorsa legislatura e criticatissimo dall’opposizione di allora. La stessa che oggi sostiene Alessandra Todde e che non sembra più contraria agli staff. Da qui il correttivo provocatorio di Piga.

«Questo argomento non ci preoccupa, perché non abbiamo alcun poltronificio da proteggere - ha spiegato in Aula l’assessora al Personale Mariaelena Motzo - sulla base della norma vigente abbiamo ricoperto alcune figure nei gabinetti degli assessorati, ma non abbiamo problemi a dire che ragioneremo su una eventuale modifica della legge. Quello che deve essere chiaro è la missione di questa Giunta, che è quella di spendere con rigore le risorse pubbliche. Con questo senso di responsabilità lavoreremo affinché l'amministrazione regionale lavori in maniera efficiente e senza sprechi».

© Riproduzione riservata