Siracusa: si va verso il ballottaggio tra Ferdinando Messina e Francesco Italia. Il primo, candidato del centrodestra, è avanti col 30,5% delle preferenze, mentre il secondo, espressione di alcune liste civiche, è al 27,8%. Più staccata, in terza posizione, la candidata del centrosinistra-M5S Renata Giunta con il 18%.

Trapani: il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - è in testa con il 39,8% delle preferenze, secondo le prime proiezioni. In seconda posizione, col 37,9% dei voti, c'è il candidato del centrodestra Maurizio Miceli. Sarà dunque una sfida al fotofinish per sapere se si andrà al ballottaggio. Nei comuni siciliani con oltre 15mila abitanti, infatti, il sindaco viene eletto al primo turno con il 40% delle preferenze.

Ragusa: il sindaco uscente, Giuseppe Cassì - candidato di cinque liste civiche - è ampiamente avanti. Stando ai primi dati delle proiezioni è al 64,2%, davanti al candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà fermo al 17,9%.

Catania: il candidato del centrodestra Enrico Trantino è al 66,6% delle preferenze, secondo i primi dati delle proiezioni. Seconda piazza, con il 22,8%, per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta.

Vicenza: Giacomo Possamai, candidato del centrosinistra, conquista la città finora amministrata dal centrodestra con il 50,54% dei voti.

Massa: Francesco Persiani (Lega, Fi, civiche) a tre sezioni da scrutinare, vede la propria riconferma a sindaco di Massa (Massa Carrara) con un parziale del 54,60% contro il 45,40% dell'avversario di centrosinistra Enzo Romolo Ricci.

Siena: Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra, è sindaca con il 52,16% dei voti. Sconfitta, dunque, la candidata del centrosinistra Anna Ferretti.

Pisa: Michele Conti, candidato del centrodestra, vince il ballottaggio contro Paolo Martinelli, candidato del centrosinistra.

Campi Bisenzio: La sinistra radicale batte il Pd con Andrea Tagliaferri, eletto sindaco con 4756 voti.

Ancona: Dopo oltre 30 anni di amministrazioni di centrosinistra, vince il centrodestra con Daniele Silvetti che si è aggiudicato il ballottaggio contro l'assessora uscente della giunta dem, Ida Simonella. Silvetti, 50 anni da compiere, avvocato, presidente del Parco del Conero, si è imposto con il 51,73% dei voti su Simonella (48,27%), staccandola di circa 1.400 voti.

Terni: Stefano Bandecchi è ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, con il 54,62 per cento dei voti. L'attuale presidente della Ternana e patron dell'Unicusano ha superato al ballottaggio la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Orlando Masselli, che si è fermato al 45,38 per cento dei voti. Bandecchi ha così ribaltato il risultato del primo turno quando aveva ottenuto il 28,14 dei voti contro il 35,81 del suo avversario.

Brindisi: Giuseppe Marchionna, candidato del centrodestra, vince contro Roberto Fusco, candidato del centrosinistra, con il 53,99 per cento dei voti.

Torre del Greco: su 73 sezioni scrutinate su 106 è in vantaggio il centrosinistra (Pd e 5 Stelle: con Luigi Mennella, cui vanno il 54,1 per cento delle preferenze contro lo sfidante del centrodestra Ciro Borriello.

