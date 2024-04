Sono due le liste in campo per le prossime Amministrative a Sorradile. A guidarle Giampaolo Loi, nel segno della continuità con il gruppo uscente, e Massimo Zaru, in passato consigliere all’opposizione e figlio d’arte: il padre Giovannino è stato sindaco dal 1995 al 2000 e dopo di lui lo zio Celestino Zaru. Quasi complete le liste. Giampaolo Loi 67 anni, imprenditore da poco in pensione, avrà in squadra Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu assessori uscenti e il consigliere uscente Leonardo Fadda. Si vanno ad aggiungere Antonella Tatti, Paolo Mannu, Stefano Carta e Mariastella Firinu. «Mi sono candidato per dare continuità all’amministrazione uscente – spiega Loi - ma anche per portare dell’innovazione. È una scelta dettata dal senso del dovere e dal fatto che adesso ho tempo libero. L’obiettivo principale è riappacificare la popolazione, al momento divisa. Il sindaco deve essere il sindaco di tutti. E poi abbiamo un programma molto vasto che stiamo definendo con il gruppo».

Massimo Zaru, 46 anni militare di carriera, è stato in minoranza dal 2009 al 2014. Con lui c’è l’ex assessore e poi dissidente dell’attuale Amministrazione Bachisio Piga. Della lista fanno inoltre parte Marco Congiu, Federica Campus, Lucia Deias, Fabrizio Obinu, Federico Cau e Giorgia Fadda.

«Mi sto candidando perché c’è malcontento tra i cittadini e mi hanno chiesto di farlo», spiega Massimo Zaru. E prosegue: «Noi pensiamo di tenere un’attività amministrativa senza spendere troppo. Teniamo alla cura del paese, delle strade, a creare qualche posto di lavoro e qualche struttura adeguata per gli anziani. E poi l’obiettivo è quello di riuscire a riconciliare i cittadini».

