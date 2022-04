Vuoi vincere le prossime elezioni amministrative? Rivolgiti ad Alessandro Di Battista, professore di Cominicazione politica: tre ore di lezione alla cifra modica di 39 euro, ma solo per chi si iscrive entro il 27 aprile (poi il prezzo sale), per “apprendere le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno”.

L’ex M5S è la guest star di un “corso online di Comunicazione Politica per i candidati alle elezioni amministrative 2022” organizzato da Marco Venturini, che si alternerà negli insegnamenti a Dibba.

Sul sito che pubblicizza il corso Di Battista viene definito “uno dei comunicatori più straordinari del panorama italiano” che “per la prima volta partecipa come docente e condivide la sua esperienza”.

Il corso si terrà il 18 maggio, questo il programma: come scrivere un comunicato stampa, come organizzare conferenze stampa e contenuti per le tv. Ma non solo, come prepararsi per un’intervista, come vincere i dibattiti tv, come fare i comizi, come usare i social e come coinvolgere i volontari per fare volantinaggio o informazione.

