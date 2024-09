Il nostro «è un passaggio molto, molto meditato, di fronte a un progetto politico come questo, un progetto ambizioso che ha un'idea di Italia ma anche un progetto che riguarda la Sardegna».

L’ha detto Gianni Chessa a Roma, seduto accanto al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel giorno in cui viene ufficializzato il suo passaggio dal Psd’Az agli azzurri assieme ai colleghi consiglieri regionali Alfonso Marras e Piero Maieli.

«La nostra adesione», ha aggiunto l’ex assessore al Turismo della Giunta di Christian Solinas (che ha biasimato gli ex compagni di partito), «è per rafforzare questo progetto di crescita, ma soprattutto per portare battaglie storiche che sono care ai sardi e cioè l'autonomia e l'indipendenza dei trasporti. Un partito nazionale europeo ci può portare questa possibilità».

Chessa ha voluto sottolineare: «Forse noi non ci siamo resi conto ma in modo diverso» in Forza Italia «ci siamo sempre stati: è la casa dei moderati».

Enrico Fresu

