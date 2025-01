«Approssimazione e confusione anche nelle pratiche più semplici, seppure assolutamente importanti, dell'Amministrazione regionale, come la nomina del segretario generale».

A puntare l’indice contro la giunta regionale guidata da Alessandra Todde è Fratelli d’Italia, con una nota del capogruppo Paolo Truzzu, che attacca: «Lo scorso 4 dicembre, la Giunta Todde aveva deliberato la nomina di Eugenio Annichiarico e, in attesa della sua piena titolarità nell'incarico, la sostituzione del dimissionario Lorusso con il direttore generale della presidenza, Giovanni Deiana. Finora non risulta alcun decreto della Presidente e neanche che sia stato firmato il contratto. Ciò nonostante, lo scorso 9 gennaio, Annichiarico è stato nominato dalla Giunta regionale come componente di espressione regionale nella Commissione paritetica Stato-Regioni, proprio nella sua qualità di segretario generale».

Truzzu ha depositato un’interrogazione ad hoc per avere spiegazioni, perché, aggiunge, «il rischio, in assenza di chiarimenti sulla conclusione del procedimento di incarico o sulla sua decorrenza, non essendo rinvenibili eventuali documenti sul sito istituzionale, è quello di avallare il contenuto di una delibera non corrispondente alla realtà».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata