L’ipotesi di un faccia a faccia fra i due era stata ventilata. Ora c’è l’appuntamento: la candidata ufficiale del campo largo alla presidenza della Regione, Alessandra Todde e il rivale di centrosinistra, Renato Soru, si incontreranno domani alle 12.

Lo confermano gli entourage dei due e lo ha detto la stessa Todde ieri sera in un'intervista con Giovanni Floris a La7 in una dichiarazione che non è andata in onda: «Ho sentito Soru, ci incontreremo nei prossimi giorni».

La candidata di Pd-M5s-Avs e altre sigle, come si apprende dagli staff, ha mandato un messaggio vocale all'ex governatore chiedendogli di vedersi da soli e lui ha accettato con grande disponibilità. A Di Martedì Todde ha ribadito che la sua candidatura non è frutto di un accordo romano: «Ci sono stati mesi di incontri, in Sardegna e con forze che sono solo regionali, dieci tavoli programmatici con al lavoro oltre 120 persone per costruire una grande base programmatica».

Sulle primarie, che Soru e i suoi continuano a invocare e che sono state caldeggiate anche da Arturo Parisi, padre delle consultazioni pre elettorali, Todde resta contraria: «Il tema delle primarie è stato dibattuto e si è deciso di non sceglierle come metodo, ma la decisione è stata affidata a una classe dirigente che finalmente fa politica».

