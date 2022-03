Cambio nella guardia nel ruolo di assessore al Bilancio, Pubblica istruzione, Tributi, Patrimonio Politiche sociali e sanitarie, Politiche giovanili e Servizi scolastici del comune di Castelsardo. Emanuela Loriga prende il posto di Raffaela Posadino.

“A distanza di più di due anni dal conferimento delle deleghe, ho decretato quest’alternanza in giunta – dichiara il sindaco, Antonio Capula – per tener fede ad un accordo di avvicendamento, stabilito fra i componenti della maggioranza a inizio del mandato elettorale, per consentire ad un altro consigliere comunale l’esercizio delle funzioni dell’assessorato. Raffaella Posadino ha fatto un lavoro eccellente. Soprattutto in questi ultimi due anni di pandemia, ha guidato l’assessorato in modo irreprensibile, con umanità e competenza a beneficio di tutta la comunità. La ringrazio per questo così come auguro buon lavoro alla nuova assessora che avrà tutto il nostro sostegno”.

“Sono molto contenta della fiducia del sindaco e lo ringrazio per la stima nei miei confronti – sottolinea Emanuela Loriga –. Da parte mia non mancherà l’impegno per portare avanti il lavoro, con senso di responsabilità e abnegazione. Sono fiera e felice di far parte di una squadra che ha grandi progetti per far crescere la nostra bella città”.

