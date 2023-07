«Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!». Lo scrive su twitter Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, da anni in prima linea per il testamento biologico e il diritto all’eutanasia.

Tra le forze politiche due hanno già annunciato il proprio sostegno alle elezioni supplettive – nel collegio di Monza - per assegnare il seggio di Palazzo Madama vacante dopo la morte i Berlusconi. Si tratta di +Europa e dell’Alleanza Verdi Sinistra.

