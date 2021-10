I dati ufficiali sono arrivati solo nel cuore della notte ma non si scostano dalle anticipazioni di ieri: sarà un ballottaggio tra Beniamino Piga (lista civica) e Beniamino Garau (Psd’Az, Lega, Sardegna 2020) a stabilire chi sarà il nuovo sindaco di Capoterra.

Piga parte in vantaggio: al primo turno ha ottenuto il 40,64 per cento dei voti. Garau deve inseguire (si è fermato al 28,87 per cento) ma potrà contare sull’appoggio di Gianlugi Marras, candidato sindaco di Forza Italia, Riformatori e Fratelli d’Italia (17,75 per cento).

Beniamino Piga (foto Paolo Carta)

L’ago della bilancia a questo punto potrà essere il Pd di Efisio Demuru (candidato sindaco arrivato all’11,55 per cento (mentre il socialista Attilio Congiu ha ottenuto solo il 2,39 per cento dei voti).

Notevole il successo personale dell’ex sindaco Francesco Dessì, a sostegno di Piga: ha conseguito 561 preferenze e la sua lista civica è stata la più votata.

In corso le prime interlocuzioni tra candidati sindaci e segreterie di partito. Si vota domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre.

Paolo Carta

Geniamino Garau (foto Paolo Carta)

