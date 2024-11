La legge regionale della Campania che consentirà il terzo mandato a Vincenzo De Luca è stata approvata dal consiglio regionale. Hanno votato 33 favorevoli, 16 contrari e un astenuto.

Si completa così lo “strappo” tra il governatore campano e la dirigenza del Pd, contraria al provvedimento che consente a De Luca di ricandidarsi alla guida della Regione.

«Il Pd – aveva avvertito nei giorni scorsi la segretaria dem Elly Schlein - ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato».

