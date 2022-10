Roberto Calderoli, ministro degli Affari regionali e le autonomie, è ricoverato per alcuni controlli all'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

“Dopo tanti, anche troppi, rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l'insediamento delle Camere, poi per la formazione e giuramento del Governo, alla fine sono riuscito a fare il mio ricovero ospedaliero di un paio di giorni", spiega.

In ospedale ha incontrato il presidente del Veneto Luca Zaia con il quale, ha detto, "abbiamo lavorato sull'autonomia".

"Oggi pomeriggio - prosegue la nota di Calderoli - ho ricevuto la graditissima visita in ospedale del governatore del Veneto, Luca Zaia, cui mi lega una storica amicizia, e come sempre non abbiamo perso l'occasione per lavorare un paio un paio d'ore, per studiare e progettare quello che è nel cuore di entrambi ovvero l'autonomia: io e Luca sull'argomento abbiamo le idee chiarissime e la pensiamo allo stesso modo sulla strada da seguire e sull'obiettivo da raggiungere e siamo entusiasti di questo nostro progetto".

Nel 2019 Calderoli aveva rivelato di avere un tumore all’intestino per il quale si era dovuto sottoporre a otto interventi chirurgici in dieci anni.

