Festa in piazza Garibaldi per Massimo Zedda, che per la terza volta è stato eletto sindaco di Cagliari.

Nello spazio dove l'ormai (di nuovo) primo cittadino aveva chiuso la sua campagna elettorale sono tornate a sventolare le bandiere di tutti i partiti che hanno fatto parte della coalizione vittoriosa di centrosinistra: Progressisti, Pd, Sinistra Futura, A Innantis, Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Cagliari che vorrei, Cagliari Europea (Psi-Pri-Fortza Paris), Alleanza Verdi Sinistra, Cagliari Avanti.

A felicitarsi con Zedda anche la presidente della Regione, Alessandra Todde. Un abbraccio anche con uno storico big del Pd, Paolo Fadda.

© Riproduzione riservata