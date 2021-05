Rifondazione Comunista promuove il coordinamento delle Federazioni di Cagliari. In questo contesto si è tenuta un’assemblea online con la partecipazione dei circoli della provincia di Cagliari con all'ordine del giorno la ricostituzione della Federazione provinciale.

Con voto unanime è stato nominato coordinatore provinciale Alessio Serra, giovane segretario del circolo Spanu di Sinnai ed ex amministratore comunale.

A lui spetta ora il compito di riprogrammare e riorganizzare i circoli in vista del prossimo Congresso politico. Un impegno importante vista la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del Partito comunista. Il nuovo coordinamento costituito da segretari e giovani compagni, mira a far crescere il partito in tutti i territori, con iniziative che coinvolgano gli iscritti e la popolazione.

Alessio Serra interverrà domani, mercoledì, alle ore 19 sulla piattaforma Facebook nella pagina Rifondazione Comunista Sardegna in un dibattito sul lavoro tenuto dai Giovani comunisti Sardegna.

