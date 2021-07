È ancora in stand by – secondo le indiscrezioni che trapelano da fonti vicine al Movimento 5 STelle – l'accordo sulla riforma della giustizia all’interno della maggioranza di governo.

Dopo meno di un’ora a Palazzo Chigi è stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri.

La delegazione pentastellata si è presentata in ritardo di un’ora, dopo che per tutta la mattina il leader in pectore Giuseppe Conte e i suoi si sono confrontati sui contenuti del testo.

Secondo l’ultima bozza della riforma, per quanto concerne la prescrizione, il termine di improcedibilità in appello potrebbe salire da 2 a 3 anni e in Cassazione da un anno a 18 mesi per i giudizi "particolarmente complessi". Ulteriori proroghe della stessa durata potrebbero "essere disposte" per i delitti di terrorismo o evasione, per associazioni di tipo mafioso (articolo 416 bis), per scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416 ter), per violenza sessuale, per le associazioni per spaccio di stupefacenti.

I grillini hanno fatto sapere di non transigere sui reati di mafia: non è dunque escluso che i ministri 5 Stelle scelgano la linea dell'astensione in Cdm.

L'obiettivo del presidente del Consiglio Mario Draghi è invece quello di procedere spediti: chiudere la trattativa per poi portare il documento domani in Aula alla Camera e arrivare quindi a una rapida approvazione, anche con il voto di fiducia.

