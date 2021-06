Forza Italia torna a chiedere con forza il partito unico di centrodestra, ma in serata Salvini lo gela con un “no” secco.

Silvio Berlusconi sfida gli alleati con l’obiettivo di riunire il centrodestra, ma il leader leghista a “Stasera Italia” spiega: “Meglio una federazione piuttosto che mischiare partiti dalla sera alla mattina”.

L’alleanza voluta da Berlusconi dovrebbe comprendere anche il partito di Giorgia Meloni, ma escludere gli “esuli” forzisti di Coraggio Italia, guidati da Toti e dal sindaco di Venezia Brugnaro. Una sorta di riedizione del Popolo delle Libertà che non piace agli alleati.

La Lega raccoglie l’appello all’unità: “Noi lavoriamo per unire, c’è bisogno di concretezza e passione”, ma l’obiettivo resta la federazione dei gruppi parlamentari. “Spero che la nostra proposta venga accolta da tutti – sottolinea Salvini -, ma non parlo di partiti unici. Gli italiani non chiedono giochini politici, non interessano a nessuno”.

Giorgia Meloni neanche risponde, Fratelli d’Italia aveva detto no già nei giorni scorsi. Anche alla federazione dei gruppi, visto che è l’unico partito all’opposizione del governo Draghi ed è in grande ascesa, con l’obiettivo di soffiare la leadership della coalizione a Salvini sempre più vicino.

Sul fronte amministrative, mancano ancora all’appello i candidati di Milano e Bologna, e soprattutto sul capoluogo lombardo la Lega si gioca molto.

