Silvio Berlusconi lancia un appello a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per costruire insieme il partito unico del centrodestra.

Secondo l’ex premier, intervenuto telefonicamente alla convention di Forza Italia “Italia, ci siamo!” che si sta svolgendo a Castione della Presolana (Bergamo), si tratta di un progetto "indispensabile perché l'Italia possa ripartire".

L’idea dell’ex cavaliere è quella di un “partito repubblicano sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese".

L’ex presidente del Consiglio ha poi invitato a iniziare un percorso per dare vita a questo nuovo soggetto politico: "Non può essere una fusione a freddo o per incorporazione ma abbiamo fino al voto del 2023 per costruirlo dal basso, con una attività intensa, cominciando da un coordinamento delle iniziative parlamentari, e poi coinvolgendo tante persone e tante energie".

Per Berlusconi il partito non potrà prescindere dal sostegno convinto all’Unione europea, con un abbandono delle istanze euroscettiche, sostanzialmente nell’alveo del Partito popolare europeo: "Un centrodestra orgogliosamente italiano, ma anche orgogliosamente europeo e occidentale, nel quale ognuno porti la sua identità, i suoi valori, la sua storia, ma che sappia parlare con una voce unica agli elettori".

"Fino a oggi il centrodestra si è dimostrato unito e spesso vincente nelle occasioni elettorali, ma non sempre ha saputo governare unito o rimanere unito all'opposizione fra un'elezione e l'altra. Questo non accadrebbe se fossimo un solo partito, capace di riassumere storie e identità diverse senza sacrificarne nessuna", ha detto ancora.

Salvini si è sempre detto contrario all'idea di un unico partito di centrodestra: "Meglio una federazione piuttosto che mischiare partiti dalla sera alla mattina".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata