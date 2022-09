Fiscalità di vantaggio, zona franca, più poteri all’Isola in materia di trasporti: a poche decine di ore dall’apertura delle urne, Silvio Berlusconi rispolvera i grandi classici per portare verso Forza Italia i voti dei sardi ancora indecisi.

Ma con una mezza promessa: nel nuovo governo, potrebbe essere proprio “un sardo a guidare il percorso verso una maggiore autonomia regionale”, dice l’ex premier.

Che poi sia un governo di centrodestra, per Berlusconi non ci sono dubbi: “Vinceremo noi, è assolutamente certo. E dovremo coinvolgere la parte migliore del Paese, anche fuori dalla politica, in un grande sforzo per far ripartire l'Italia”.

